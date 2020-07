Concours à New-York: il mange 75 hot-dogs en 10 minutes, record du monde (Vidéo)

Pour son 13e sacre, Chestnut a englouti 75 «chiens chauds» en l’espace de 10 minutes. Il a ainsi battu son propre record de 74 qu’il avait établi en 2018. Il a aussi vaincu son plus proche poursuivant par 33 hot-dogs.

Joey Chestnut, un Américain de 36 ans a participé le 4 juillet au concours « Nathan’s Famous Hot-Dog Eating » à Coney Island à New York. Faute de pouvoir accueillir du public en raison du coronavirus, l’événement était retransmis en direct à la télévision. Les adversaires avaient pour mission de manger le plus de hot-dogs possible en un laps de temps de 10 minutes. Joey Chestnut est le grand vainqueur de la journée avec 75 petit pains-saucisses ingurgités.

Et l’Américain n’en est pas à son coup d’essai puisque cela fait plusieurs années déjà qu’il campe à la première place du podium. En 2019, il était parvenu à manger 71 hot-dogs en 10 minutes. Il est également parvenu à manger 4,375 tartes de 3 livres en 8 minutes ; 14,5 livres de burritos en 10 minutes ; 182 ailes de poulet de 30 minutes, 141 œufs cuits durs en 10 minutes ou encore 103 Krystal Burgers en 8 minutes. Le tout étalé sur des journées différentes, bien entendu.