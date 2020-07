Classement 2020 des puissances militaires d’Afrique, l’Algérie et la RDC créent la surprise

Le site Global Fire Power a mis à jour sa base de données classant les puissances militaires en Afrique. L’Algérie a fait un grand bond évinçant l’Afrique du sud et le Nigéria.

Le site américain de spécialité militaire a procédé au classement des pays d’Afrique disposant des plus grandes puissances de feu. 35 pays font partie de la sélection et du classement. Selon le classement, l’Egypte demeure la puissance militaire n°1 en Afrique, avec ses 920 000 hommes et ses 11 700 blindés. C’est également le seul pays du continent à figurer dans le Top 10 mondial (9ème place). Suivent dans l’ordre l’Algérie, l’Afrique du Sud et le Nigéria.

Petite surprise, la République Démocratique du Congo qui malgré les innombrables crises l’ayant affaiblie ces dernières années, se place en 8ème position devant le Tchad et la Libye. La Sierra Leone, la Somalie et le Liberia ferment la marche.