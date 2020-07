CEDEAO : Goodluck Jonathan nommé médiateur dans la crise malienne

L’ancien président du Nigeria, Goodluck Jonathan, a été nommé par la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) comme envoyé spécial pour diriger la mission de médiation de l’organisme sous-régional au Mali.

La CEDEAO a mandaté l’ancien président du Nigéria Goodluck Jonathan comme envoyé spécial pour diriger la mission de médiation de l’organisme sous-régional au Mali, a annoncé ce mardi, Ikechukwu Eze, le chef de la cellule de communication de l’ex-chef d’Etat. « En tant qu’envoyé spécial, l’ancien président devrait faciliter le dialogue avec toutes les principales parties prenantes au Mali, y compris le président Ibrahim Boubacar Keita, les dirigeants de l’opposition, la société civile ainsi que les organisations religieuses, afin de résoudre l’aggravation de la situation socio-politique », indique en partie la déclaration.

L’ancien dirigeant nigérian qui doit partir demain pour Bamako, doit engager des consultations avec toutes les parties prenantes concernées impliquées dans le différend en cours au Mali afin de garantir qu’un terrain d’entente soit trouvé dans la recherche de la paix.

La nomination de Jonathan lui a été communiquée dans une lettre signée par le président de la Commission de la CEDEAO, M. Jean-Claude Kassi Brou. «Compte tenu de votre position en tant qu’ancien président de la République fédérale du Nigéria et du grand rôle et des contributions que votre mandat a offert au maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans notre région, j’ai l’honneur, en consultation avec le président du l’Autorité, SE Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger, pour vous communiquer la décision de vous nommer envoyé spécial de la CEDEAO pour la crise sociopolitique au Mali », lit-on dans la note relayée par les médias nigérians.

Quelques heures après sa nomination, Goodluck Jonathan a remercié le président Muhammadu Buhari pour le soutien du gouvernement nigérian, notamment pour la fourniture d’un avion et d’autres moyens logistiques nécessaires au succès de la mission.