Carnet noir: décès de l’homme le plus vieux du Bénin

Alexandre Kounnoudji est passé de vie à trépas. L’homme le plus vieux du Bénin, selon le magazine ‘’Records du Bénin’’, est décédé ce mardi 21 juillet 2020.

L’homme distingué « plus vieux du Bénin » en 2019, s’est éteint. Alexandre Kounnoudji résidant à Sèmè-Podji, détient aussi le record du premier fidèle à être baptisé dans l’église du christianisme céleste en 1947.

Âgé de 124 ans, le regretté était maçon de profession et très reconnu. Plusieurs grandes infrastructures portent ses marques à travers le pays. Selon le magazine « Record du Bénin », Alexandre Kounnoudji aurait passé 9 ans dans le ventre de sa génitrice avant de voir le jour.

Quelques records relevés par le magazine « Records Bénin »

Akowé Rachidi Houessou, le plus fertile du Bénin

L’homme le plus fertile du Bénin, selon le magazine « Records du Bénin, a pour nom Akowé Rachidi Houessou. Tradithérapeute de profession, il est père de 157 enfants, dont 41 filles et 116 garçons et en union libre avec 44 femmes. Il réside dans la commune d’Abomey-Calavi, à Golo- Djigbé.

Régisse d’Assomption, l’homme le plus élancé du Bénin

Kinésithérapeute de profession, Régisse d’Assomption mesure, selon le magazine « Records du Bénin », 2 mètres 08.