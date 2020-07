Cameroun: Nathalie Koah, ex de Samuel Eto’o, enceinte? (vidéos)

Nathalie Koah est-elle vraiment enceinte? C’est le constat fait, ce lundi 06 juillet 2020, par les fans de l’ex de Samuel Eto’o.

Ce lundi, Nathalie Koah a sorti du lourd en s’affichant en bikini sur sa page Facebook. Les clichés, qui ont suscité de vives réactions sur la toile, ont également attiré l’attention des fans sur un détail très important. D’aucuns pensent que Nathalie Koah a pris du poids et pourrait donc être enceinte. « La grossesse te va à merveille, les lolo ont gonflé, les fesses sont sorties. Le petit garçon sera très beau. « , a commenté un internaute, identifié comme Pique Piment .

Orrrrr j’ai passé un très beau lundi , c’était détente pour moi.j’espère que vous allez tous bien.Des bisous 😘 Publiée par Nathalie koah officiel sur Lundi 6 juillet 2020

Et à Claude Oum d’attirer l’attention sur le poids de l’ex de Samuel Eto’o. « C’est bien, mais perds encore un peu de poids, tu es plus jolie avec ta petite corpulence ». Comme lui, Thérèse Marguerite Ivonne Ngobe a remarqué que Nathalie Koah a pris du poids. « Le poids Nath…la plus belle », a réagi Marie Liza Oprah Helles.

Sans pour autant confirmer les rumeurs, la jeune femme a répondu de façon subtile à ses détracteurs. « Ayihhhhhhhh petite photo en bikini et toute la toile s’enflamme. Certaines sont là « Ko gros ventre, gros nez, gros bras … pute … tu ressembles à un homme! La même chanson », a-t-elle posté, en légende d’une vidéo d’elle à la piscine. Elle a profité de l’occasion pour clouer le bec aux internautes: « Tsuip, laissez-moi grossir en paix hein dzé ben »