C1/Exclusion de Manchester City : l’UEFA a réagi à l’annulation de la sanction par le TAS

Manchester City va bel et bien participer aux prochaines éditions de la Ligue des champions. Le club anglais, suspendu, il y deux mois par l’UEFA, de toutes compétitions européennes pour les deux prochaines années, vient de voir sa suspension levée par le Tribunal arbitral du sport (TAS). Le TAS a justifié sa décision en expliquant que la plupart des violations présumées, signalées par la chambre d’arbitrage de l’organe de contrôle financier des clubs (CFCB), n’étaient pas établies ou étaient désormais prescrites.

Après le délibéré des juges du TAS, l’UEFA a sorti un communiqué pour réagir à cette annulation, qui risque d’emporter le fair-play financier, si cher à l’instance européenne du foot. «L’UEFA prend note de la décision prise par le Tribunal arbitral du sport de réduire la sanction imposée au Manchester City FC par l’instance indépendante de contrôle financier des clubs de l’UEFA, pour violation présumée du règlement de l’UEFA, sur les licences de club et le fair-play financier. (…) Au cours des dernières années, le fair-play financier a joué un rôle important, en protégeant les clubs et les aidant à devenir financièrement viables et l’UEFA et l’ECA restent attachées à ses principes. L’UEFA ne fera aucun autre commentaire à ce sujet», lit-on dans la note.

UEFA takes note of the decision taken by the Court of Arbitration for Sport to reduce the sanction imposed on Manchester City FC…

— UEFA (@UEFA) July 13, 2020