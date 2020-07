C1 : coup dur pour Manchester City avant le choc face au Real Madrid

Adversaire du Real Madrid en huitième de finale retour de la Ligue des champions, le 7 août prochain, Manchester City ne pourra pas compter sur Sergio Agüero pour ce choc des titans. Le butteur argentin, opéré le mois dernier, ne sera pas remis à temps pour la rencontre.

C’est un véritable coup dur pour Manchester City. En course pour le trophée de la Ligue des champions, les Skyblues ne pourront pas compter sur leur meilleur butteur, Sergio Agüero. Victime d’une blessure au genou, il y a un mois, l’international argentin ne sera pas apte pour le match retour de la huitième de finale de la C1 face au Real Madrid. Aguero avait été opéré, en juin dernier, après avoir reçu un coup au ménisque du genou lors de la rencontre face à Burnley en Premier League. Mais alors qu’il avait été annoncé que le joueur sera indisponible entre quatre et six semaines, et donc, de retour pour le duel face aux Madrilènes, le délai a été apparemment rallongé.

En effet, à en croire les propos tenus par le manager des Sky Blues, vendredi, l’international albiceleste sera bien out. « Je vous ai dit plusieurs fois non », a déclaré Guardiola, lors d’une conférence de presse à propos d’un retour d’Agüero face aux Merengue. Son esprit est tourné vers les rencontres domestiques prévues d’ici le choc contre le leader de la Liga. « J’ai vu le tirage peut-être deux ou trois heures après qu’il a été effectué. Je pense surtout au match contre Brighton, samedi, et je continue de me préparer pour Arsenal [en demi-finale de la FA Cup]. Après cela, nous avons deux matchs et une finale potentielle [FA Cup] à préparer avant le Real Madrid. C’est tout ce que j’ai en tête« , a conclu le technicien espagnol.