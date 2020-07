Buteurs en Serie A : Cristiano Ronaldo retrouve un autre Lionel Messi

Pour sa deuxième saison en Italie, Cristiano Ronaldo aurait bien voulu finir meilleur buteur. Mais, le portugais va devoir faire avec la concurrence du serial buteur italien Ciro Immobile. Un duel qui rappelle les trois dernières années de CR7 en Espagne. Luis Suárez, une fois et Lionel Messi deux fois ont été plus prolifiques que le « King » entre 2015 et 2018.

Auteur de 29 buts en 30 matches, Ciro Immobile tient tête à Cristiano Ronaldo au tableau des buteurs de la Serie A (saison 2019-2020). Ronaldo, meilleur buteur de la Juve pour la deuxième année de suite, a pour le moment inscrit 26 buts en 27 matches. L’enfant de Madère est revenu à trois buts d’écart sur son dauphin, fruit de son réalisme lors des cinq derniers matches.

CR7 a planté 5 buts en 5 matches, tandis que Ciro en a mis deux sur ses cinq dernières apparitions avec la Lazio. A sept journées de la fin du championnat, un choc digne du duel d’avant Messi-CR7 s’annonce. Parce que l’homme des défis ne voudra pas perdre pour la cinquième fois de suite le titre de meilleur buteur de l’Espagne en Italie.

Fabio Quagliarella a damé le pion à CR7, pour son baptême de feu en Italie (2018-2019). L’attaquant de la Sampdoria de Gênes a inscrit 26 buts contre 21 pour le « King ». Trois ans plutôt en Espagne, Ronaldo a été effacé par Luis Suárez (2015-2016), qui a terminé la Liga avec 37 buts (contre 25 buts pour CR7) et deux fois Lionel Messi (2016-2018) avec respectivement 37 et 34 buts (Ronaldo sur ces deux saisons a marqué respectivement 25 et 26 buts). Cristiano Ronaldo (35 ans) a encore sept matches pour mettre fin à cette mauvaise passe.