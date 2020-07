Burkina Faso – Concours à la police: 750 postes à pouvoir en 2020

Au Burkina Faso, 50 postes d’officiers et 700 postes de sous-officiers sont ouverts au titre de l’année 2020 au profit de la police nationale.

Face à la presse le mercredi 22 juillet 2020, le ministre de la communication et porte-parole du gouvernement burkinabé, Rémis Fulgance Dandjinou a indiqué que 50 postes d’officiers et 700 postes de sous-officiers de police sont ouverts au titre de l’année 2020: « Au titre du ministère de la sécurité, pour le compte des concours de la police de l’année 2020, 50 postes d’officiers et 700 postes de sous-officiers sont ouverts », a-t-il déclaré.

Rémis Fulgance Dandjinou s’est également prononcé sur la réouverture prochaine des frontières aériennes du Burkina Faso: « Au titre du ministère de la santé, un décret du premier ministre viendra préciser les conditions d’ouvertures des frontières aériennes prévues pour le 1er Août 2020. Les frontières terrestres resteront fermées jusqu’à nouvel ordre. Le décret précisera les conditions et obligations des voyageurs… », a expliqué le ministre.

Au tableau épidémiologique, le Burkina Faso affiche 1 066 cas de contaminations de covid-19, avec 917 personnes guéries et 53 décès.