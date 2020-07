Burkina Faso – BEPC 2020: Sawadogo Fatimata Jaharahï passe avec 18,66 de moyenne (photo)

Au Burkina Faso, Sawadogo Fatimata Bintou Jaharahï, élève en classe de 3è, a décroché le BEPC (Brevet d’Études du Premier Cycle) session 2020 avec la moyenne de 18,66 et fait la fierté des internautes.

Très attendus, les résultats du BEPC (Brevet d’Études du Premier Cycle) session 2020 ont été officialisés dans la matinée de ce mercredi 22 juillet 2020 au Burkina Faso. Entre déceptions et éclats de rire, les candidats se contentent de leur sort. Mais dans cet atmosphère d’émotions mitigées, les performances d’une élève admise brillamment à cet examen fait le tour des réseaux sociaux. De nombreux internautes sont impressionnés par le travail abattu par Sawadogo Fatimata Bintou Jaharahï au BEPC session 2020.

Née le 22/09/2004 à Ouahigouya, la jeune Sawadogo Fatimata Bintou Jaharahï a réussi à son examen avec une moyenne de 18,66. Sur son relevé, sa plus faible note est celle obtenue en anglais oral (15/20) et sa plus forte note est celle obtenue en dictée (20/20). En EPS, Mathématiques, Langues et en Histoire géographie elle a obtenu la note de 19/20. En Anglais écrit et en SVT elle a la note de 19,50/20 et 18,50 en Expression et en Physique Chimie.

« Félicitations. Elle mérite nos sincères encouragements pour le travail abattu », a écrit un internaute burkinabé sur Facebook.

Appel à l’Etat du Burkina Faso

Réagissant aux résultats de l’examen du BEPC session 2020, le président et candidat du CDP, Eddie KOMBOÏGO, a lancé un appel au gouvernement burkinabé pour que la prochaine rentrée puisse se tenir dans de meilleures conditions: « Je lance un appel à l’Etat du Burkina Faso à se pencher très sérieusement sur les revendications des syndicats des enseignants et la sécurisation de notre pays pour une année académique prochaine bien réussie au Burkina Faso au grand bonheur de nos Enfants. » a-t-il déclaré.