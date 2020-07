Burkina Faso: Aristide Bancé met fin à son aventure avec les Etalons

L’attaquant emblématique de la sélection du Burkina Faso a mis un terme à sa carrière internationale, ce mardi 21 juillet 2020.

Aristide Bancé, 35 ans ne sera plus vu avec les Étalons. Il a décidé de tourner cette page pour se consacrer à sa famille. “J’ai aussi profité de ces instants pour lui annoncer officiellement mon intention de mettre fin à ma carrière internationale, la fin de mon aventure avec les Etalons du Burkina et lui remettre définitivement mon numéro porte-bonheur 15“, a indiqué Bancé sur sa page Facebook, après une audience avec le président burkinabè, Roch Kaboré. Pour lui, c’était une fierté de porter les couleurs de l’équipe nationale. Il a reconnu avoir passé de rudes comme de bons moments.

J'ai eu l'honneur d'être reçu par son Excellence Monsieur Roch Marc Christian Kaboré, Président du Faso.En sa qualité… Publiée par AristideBance Aristide Bance sur Mardi 21 juillet 2020

Pour l’heure, l’ancien joueur d’Augsburg (Allemagne) compte se consacrer désormais à son club, Horoya de Guinée. Aristide Bancé a débuté sa carrière avec les Etalons en 2003. 17 ans plus tard, il a pu totaliser 79 sélections pour 24 buts avec un titre de vice-champion d’Afrique lors de la CAN 2013 et une médaille de bronze en 2017. Il a connu sa première sélection le 26 mars 2005 face au Cap-Vert. À l’époque, Il n’avait que 21 ans.

Le dernier grand rendez-vous continental d’Aristide Bancé restera la CAN 2017. « Je ne suis pas forcément un grand joueur, mais j’ai envie de jouer et j’ai toujours envie d’apprendre. Je ne suis pas une star, je reste Aristide Bancé », avait confié le joueur à RFI avec humilité avant la petite finale de la CAN 2017 au Gabon.

Au total, Aristide Bancé a disputé 15 matches en Coupe d’Afrique des nations en phase finale durant sa carrière. C’est avec lui que le Burkina Faso a signé ses deux meilleures performances de son histoire lors du tournoi continental.