Burkina Faso: 125 805 candidats à l’assaut du BAC 2020 le 3 août prochain

Au total, 125 805 candidats iront à l’assaut du BAC 2020, le 3 août prochain, selon la déclaration de Rémis Fulgance Dandjinou, ministre en charge de la Communication et porte-parole du gouvernement burkinabé, le mercredi 22 juillet 2020.

Au Burkina Faso, les regards sont tournés vers les examens du Baccalauréat session d’août 2020, après l’examen du Brevet d’Etudes du Premier Cycle (BEPC), dont les résultats ont été officialisés dans la journée du mercredi 22 juillet 2020. Selon Rémis Fulgance Dandjinou, ministre en charge de la Communication et porte-parole du gouvernement, 125 805 candidats iront à la recherche de ce précieux sésame, du lundi 03 au 21 août 2020.

Il faut noter que le plus jeune candidat a 15 ans et le plus âgé a 63 ans. « Les examens du baccalauréat sont prévus du 03 au 21 août. Au total 125.805 candidats iront à la recherche du diplôme du BAC. Le plus jeune a 15 ans et le plus âgé 63 ans », a déclaré Rémis Fulgance Dandjinou lors du compte-rendu du conseil des ministres du mercredi 22 juillet 2020.

Le ministre a également rassuré les uns et les autres de ce que toutes les conditions nécessaires seront mises en place pour que les examens du BAC se déroulent, selon les exigences du contexte sanitaire actuel lié à la pandémie du coronavirus: « Des conditions sanitaires seront exigées, dont le port obligatoire de cache-nez, le lavage des mains et des actions seront menées en cas de pluviométrie« , a-t-il rassuré.

Situation sanitaire stable au Burkina Faso

Depuis quelques mois, la situation sanitaire est devenue stable au Burkina Faso. Le nombre de cas a considérablement baissé et le pays fait des jours sans dénombrer un seul cas de covid-19. Mais, toujours est-il que la menace de la maladie est présente dans le pays. A ce jour, le Burkina Faso compte 1 066 cas positifs au coronavirus, dont 917 guéris et 53 décès.