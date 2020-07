Bundesliga : Claudio Pizarro raccroche définitivement les crampons

Ancien joueur du Bayern Munich, Claudio Pizarro a mis un terme à sa carrière de footballeur. L’attaquant de Werder Brême, âgé de 41 ans, a fait l’annonce, lundi soir, à l’occasion du barrage retour pour le maintien/descente de son éqquipe en Bundesliga .

Fin d’aventure pour Claudio Pizarro. Après 24 ans de carrière, le Péruvien a décidé de raccrocher les crampons. Sur le banc de touche, lundi soir, lors de la confrontation entre le Werder Brême et l’équipe de 2e division de Heidenheim, comptant pour les barrages retour de la Bundesliga, l’ancien Bavarois a été porté en triomphe par ses coéquipiers à la fin de rencontre, qui a vu son équipe se maintenir au sein de l’élite du foot allemand.

« Après le match, je me suis excusé auprès de lui de ne pas l’avoir fait entrer en jeu« , a déclaré l’entraîneur du Werder, Florian Kohfeldt. « La situation ne s’y prêtait pas », a précisé le technicien. Au cours de sa dernière saison au Werder, l’avant-centre, âgé de 41 ans, a disputé 18 rencontres, toutes en tant que remplaçant. « Je ne peux pas tirer mon chapeau plus bas ni m’incliner plus profondément devant Claudio Pizarro et ce qu’il a fait pour le Werder Brême », a ajouté le coach de Werder, en rendant hommage à l’illustre joueur.

Recruté par le Werder Brême en 1998/99, à l’âge de 19 ans, Claudio Pizarro a fait la plupart de sa carrière professionnelle en Allemagne. Enrôlé par le Bayern Munich (2001-2007 et 2012-2015), où il a été sacré six fois champion d’Allemagne et réussi le triplé Championnat-Coupe-Ligue des champions en 2013, l’attaquant péruvien a joué à Chelsea (2007-2009), puis de nouveau au Werder Brême (2009-2012 et 2015-2017), à Cologne (2017-2018), avant de revenir à Brême, en 2018. En 490 matches de Bundesliga, il a inscrit 197 buts.