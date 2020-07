Brigitte Macron: découvrez tous ses looks pour la célébration du 14 juillet

Depuis l’avènement d’Emmanuel Macron au pouvoir, la première dame, Brigitte Macron, assiste, chaque année, au défilé du 14 juillet. Pour l’édition 2020, Brigitte Macron s’identifie par ses plus belles tenues de première dame.

Brigitte Macron incarne parfaitement le chic à la française. C’est pourquoi, les médias people scrute l’épouse d’Emmanuel Macron, depuis son arrivée au pouvoir. Selon Closer, Brigitte Macron est une véritable ambassadrice de l’élégance à la française, qui se fait remarquer pour son style sans faute à chacune de ses sorties officielles.

En effet, à l’occasion du 139ème défilé militaire du 14 juillet 2019, l’épouse d’Emmanuel Macron avait choisi de porter une très belle robe immaculée, arrivant au-dessus des genoux et agrémentée de lacets argentés. Comme l’indique les clichés dévoilés par Closer, pour accessoiriser le tout, Brigitte Macron portait des escarpins blancs.

En 2018, la Première dame avait opté pour une robe blanche boutonnée sur tout le haut du corps. Il s’agit d’une tenue signée Louis Vuitton, qui lui allait à la perfection, couplée avec des escarpins noirs,mettant ainsi en valeur ses jambes fines.

Déjà en 2017, le couple présidentiel avait reçu Donald Trump et son épouse, Melania, venus dans la capitale française pour le traditionnel défilé sur la plus belle avenue du monde. Pour marquer d’une touche particulière ce rendez-vous, Brigitte Macron avait arboré une tenue très chic, composée d’une veste bleue et de la robe assortie. Un style agrémenté d’escarpins nude et d’un sac exactement dans la même teinte.

A noter que Brigitte Macron connait bien le défilé français pour avoir accompagné son mari en 2015, quand Emmanuel Macron était encore le ministre de l’Economie de François Hollande.