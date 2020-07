Brad Pitt très triste: son ami, l’artiste Saul Fletcher, tue sa femme puis se suicide

L’artiste Saul Fletcher, ami de Brad Pitt, a tué sa femme avant de se suicider, ce mercredi 23 juillet 2020.

L’artiste et photographe Saul Fletcher s’est donné la mort à l’âge de 52 ans après avoir assassiné sa femme. Il avait été aperçu avec Bad Pitt en 2019 lors de la Biennale de Venise. Selon les autorités, Saul Fletcher a été retrouvé mort près de Berlin à l’âge de 52 ans après avoir avoué le meurtre de sa compagne et mère de sa fille. D’après le Daily Mail, une fois dans l’appartement du couple, la police a découvert le corps inerte de la femme de 53 ans, visiblement tuée à l’arme blanche.

Il s’agit d’une bien triste nouvelle pour Brad Pitt , 56 ans, qui traverse actuellement quelques problèmes familiaux. La raison: depuis sa séparation avec Angelina Jolie en 2016, rappelle Gala, Brad Pitt aurait du mal à garder une bonne relation avec son fils Maddox. A l’époque, une source proche du couple a confié que Brad Pitt ne voit plus son fils âgé de 18 ans, il ne parle pas non plus à Pax, son fils âgé de 16 ans. « Leur relation continue d’être inexistante », avait précisé la même source.

Toutefois, Brad Pitt a toujours un contact très fort avec ses quatre autres enfants, Zahara, Shiloh, Vivienne et Knox. En juin 2020, l’acteur a été aperçu quittant la demeure d’Angelina Jolie à Los Angeles, en plein confinement. Il y a passé pas moins de deux heures afin de profiter de ses enfants, même s’il ne partage pas leur garde avec son ex-femme.