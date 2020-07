Bon à savoir : les vertus insoupçonnées de l’eau de mer

La saison propice aux bains de mer a déjà démarré dans certa ins pays. S’il est de notoriété publique que l’eau de mer agit positivement sur le corps, la nature de ses bienfaits est plutôt méconnue. Fortement concentrée en oligo-éléments, en sels minéraux et en vitamines, elle apporte à l’organisme tout ce dont il a besoin. On vous explique, en quelques points, ses effets concrets sur le corps.

L’eau de mer est utilisée, depuis l’Antiquité, comme remède pour soigner bien des maux. Riche en vertus et en bienfaits, elle permet de lutter contre beaucoup de problèmes. Cependant, ses bienfaits demeurent encore inconnus du grand public. Voici un petit tour d’horizon de ses principales utilisations.

L’eau de mer apaise les affections dermatologiques et rends la peau plus belle

Le bain d’eau de mer apporte à la peau : hydratation, éclat, bonne mine, et accélère la cicatrisation grâce, notamment au zinc (anti-inflammatoire). Le sel contenu dans cette eau est un exfoliant, (on peut d’ailleurs s’en inspirer pour un gommage fait maison), ce qui rend la peau douce et lisse. En Thalasso, l’eau de mer (filtrée) soigne les maladies comme l’acné, l’eczéma, l’herpès, le psoriasis, l’urticaire, les irritations et démangeaisons.

Elle favorise la cicatrisation

« L’eau de mer permet un rééquilibrage de toutes les fonctions par le biais du métabolisme, dont la peau. C’est d’ailleurs par elle que s’opèrent les transferts percutanés des ions minéraux ». Riche en magnésium, en zinc et en sel, elle redonne à la peau hydratation et éclat et accélère la cicatrisation.

L’eau de mer répare une fracture plus rapidement

L’eau de mer est bénéfique à tous nos tissus, même notre trame osseuse ! En effet, « après fracture, une consolidation est beaucoup plus rapide lorsque la rééducation a lieu en milieu marin, notamment grâce au calcium que contient l’eau de mer ».

Elle est une alliée contre le stress

Avez-vous déjà remarqué à quel point vous étiez détendus, après une petite baignade dans la mer ? C’est tout à fait normal, et pour plusieurs raisons. Le fait d’avoir le corps immergé dans l’eau permet, dans un premier temps, d’apaiser les tensions, un effet renforcé par la pratique de la natation. Mais il faut également compter sur les oligo-éléments présents dans l’eau de mer, qui ont le don de détendre efficacement l’organisme. D’ailleurs, les bains de mer ont la réputation d’aider à réduire les courbatures en cas de pratique sportive intensive.

L’eau de mer permet d’avoir une respiration apaisée

Avoir le nez bouché n’est peut-être pas bien grave, mais c’est très contraignant. Toutes les personnes, qui ont déjà eu un rhume, seront d’accord pour le dire. Et dans ces cas-là, l’eau de mer peut être tout à fait efficace. Parfaitement compatible avec les cellules de l’organisme, elle permet de soulager les affections nasales, telles que les rhumes, les rhinites et les rhinos