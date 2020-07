Bénin: un directeur d’école condamné suite à une plainte pour harcèlement sexuel

Le directeur d’une école primaire de Tanguiéta vient de connaitre son sort pour n’avoir pas maîtrisé son libido face à l’une de ses institutrices. Une plainte portée contre lui pour harcèlement sexuel a conduit à sa condamnation à 6 mois de prison assortis de sursis.

Le verdict du juge du tribunal de Natitingou, dans le dossier de harcèlement sexuel, dans lequel un directeur d’une école primaire de Natitingou est impliqué, vient de tomber.

En effet, dans une décision rendue ce mardi 21 Juillet 2020 par le tribunal de deuxième instance de Natitingou, le directeur A.M. est reconnu coupable de harcèlement sur la personne de sa collaboratrice du nom de D.Y.. Il est donc condamné à six mois de prison assortis de sursis et au payement d’une amende de 200.000 Fcfa à verser au trésor public.

La victime, une institutrice qui officine sous l’autorité du directeur reconnu coupable de harcèlement, a été soutenue tout au long de la procédure par son mari. Le couple plaignant a été défendu par Me Marie Élise Gbèdo, avocat au barreau béninois. Le dossier suivi de prêt par les autorités administratives vient d’aboutir et certainement en plus de la peine pénale, le directeur indélicat court des sanctions administratives.

Retour sur les faits

Harcelée par son autorité hiérarchique, une institutrice se confie à son époux. Ce dernier l’encourage à porter plainte. La plainte fut déposée et présumé coupable et plaignant ont été convoqué le mardi 9 Juin 2020 au tribunal de Natitingou.

Pour faire aboutir son procès, le couple plaignant a sollicité le service de Me Marie Elise Gbèdo, avocate et ardente défenseur de la veuve et de l’orphelin, qui s’est constituée pour défendre l’enseignante dans ce dossier.

Au cours de l’audience du 9 juin 2020, le dossier fut renvoyé à une audience ultérieure. Mais le couple plaignant n’entend pas laisser du lest dans ce dossier. Leur détermination vient de payer et le coupable vient d’être sanctionné.

Il faut préciser que, si le harcèlement sexuel est un phénomène bien ancré dans nos administrations et services, il est rare de voir une femme, objet de harcèlement sexuel, prendre l’initiative de dénoncer son harceleur et d’aller jusqu’au bout de la procédure.