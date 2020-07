Bénin – triste nouvelle pour Belmonde Z: décès de son fils Cresbel (photos)

Le fils aîné du chanteur béninois Belmond Z, Crisbel, est mort à l’âge de 6 ans le vendredi 17 juillet 2020. Dévasté, l’artiste a annoncé la terrible nouvelle sur son compte Facebook, le samedi 18 juillet 2020.

Il y a exactement huit ans, il faisait du chanteur Belmonde Z, papa. Né le 25 juin 2012, Cresbel Zinsou, fêtait son huitième anniversaire le 25 du Mois passé. Mais selon l’annonce faite par son père, ce sera son dernier anniversaire sur terre. « Il me demandait une guitare comme cadeau et j’ai refusé, il a donc choisi un casque mp3 pour écouter la musique, avant hier seulement je lui ai payé son casque que je devrais lui rendre hier. Mais il ne le verra jamais ce casque, car hier là même il m’a lâché, mon petit Cresbel m’a quitté », a écrit l’artiste sur Facebook, qui visiblement est sous le choc.

« Va fiston! et intercède pour nous », s’est résigné l’artiste qui demande à ses proches de prier pour que l’âme de son fils repose en paix. Touché par cette bien triste nouvelle, le chanteur Belmonde Z a pu compter sur le soutien du peuple béninois qui lui souhaite du courage pour affronter cette rude épreuve. Au Bénin, Belmond Z est l’un des artistes béninois les plus côtés et les plus respectés dans les années 2010.

Sa musique force l’admiration non pas à cause de son charme, de son élégance, de sa très grande humilité mais plutôt des différentes thématiques développées dans ses œuvres et de la rythmique. Il s’est fait essentiellement connu sur la scène musicale grâce au tube ‘’ Compétition wè’’. En 2012, le grand salséro béninois avait été victime d’un grave accident de circulation qui a failli le rendre handicapé.