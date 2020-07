Bénin – Tentative de coup d’Etat déjouée: détails sur l’arrestation des présumés auteurs

L’affaire « tentative de coup d’Etat déjouée au Bénin » continue de faire couler beaucoup d’encre et de salive. Après la réaction du Ministre de la Communication, Porte-parole du gouvernement, de nouvelles informations ont futé.

On en sait désormais un peu plus sur l’arrestation des éléments de l’armée, dans cette affaire de coup d’Etat, qui défraie la chronique. Dans une publication de RFI, ce jeudi 02 juillet 2020, on découvre comment les présumés auteurs, dont plusieurs militaires, ont été appréhendés. « Il n’y a pas eu un début d’action avant leur arrestation. Ils ont été infiltrés, épiés et surveillés », révèle le média.

Selon la même source, les mis en cause auraient l’intention de « prendre en otage le haut commandement militaire pour montrer qu’il y a malaise dans le pays ». Dans le lot des personnes interpellées, on retrouve également des civils. C’est le cas d’un ouvrier, accusé d’association de malfaiteurs et non dénonciation. Son avocat, Me Hervé Sounkpon, a réussi à obtenir sa libération; mais il est sous contrôle judiciaire.

Réaction du Porte-parole du gouvernement

A l’occasion de son traditionnel point de presse du Conseil des ministres, le Porte-parole du gouvernement s’est prononcé sur le sujet. Il a confirmé l’arrestation d’une dizaine de personnes, accusées d’avoir commis des actes jugés « contraire à la paix ». Mais à l’en croire, « rien ne confirme que ces individus s’apprêtaient à perpétrer ce qui se dit », a-t-il dit, parlant de cette affaire de coup d’Etat déjouée.

Pour Alain Orounla, il revient à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) de situer les responsabilités et de préciser ce qui s’est réellement passé. Il faut préciser que le dossier est toujours en instruction à la Criet.