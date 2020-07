Bénin – Suspension d’importation d’œufs de table: les précisions du gouvernement

Par un communiqué interministériel, en date du 16 juillet 2020, le gouvernement du Bénin rappelle aux importateurs des œufs de table, les dispositions de l’arrêté interministériel nº 2005 3889/MAEP/MICPE/MFE/MSP/DC/SGM/DE du 13 décembre 2005. Quelques jours après ce communiqué, le gouvernement donne des précisions.

Suite au communiqué de presse signé par trois membres du gouvernement invitant au respect des dispositions réglementaires en matière d’importation des œufs de consommation, le Directeur de l’Élevage, Docteur Yao AKPO, et le Directeur Général du Commerce, Monsieur Jean Bernard FAVI, ont donné un point de presse le mardi 21 juillet 2020 dans les locaux du Ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche pour exposer les principales raisons qui ont conduit à la prise de cette décision.

D’après le Directeur de l’Élevage, il a été constaté sur les marchés béninois depuis des semaines, la circulation des œufs de table, introduits frauduleusement par des importateurs et commerçants au mépris des dispositions réglementaires en vigueur.

Ces œufs, à ses dires, font courir des risques sanitaires, hygiéniques et de pertes économiques à notre pays. Concernant l’aspect sanitaire, indique-t-il, le risque se trouve à deux niveaux, à savoir, chez l’homme où les œufs incriminés n’étant pas soumis à une inspection de salubrité, constituent des vecteurs de maladie, et chez les animaux surtout les volailles, celles industrielles (poules pondeuses, poulet de chair) et traditionnelles sont menacées de grippe aviaire.

Sur le plan économique, il est observé une mévente des œufs produits localement. Le prix de vente d’un plateau de 30 œufs importés est moins cher que le prix de vente des plateaux d’œufs produits localement (une baisse de 300f à 500f CFA). Ce phénomène pourrait annihiler à terme les efforts consentis par le gouvernement en matière de promotion de la filière des œufs de consommation, a-t-il justifié.

Les conditions d’importation d’œufs de table

Après le développement des raisons qui ont conduit à la décision de suspension d’importation, le Docteur Yao AKPO a rappelé les procédures à suivre dans le cadre de l’importation d’œufs de table.

Selon lui, tout importateur ou distributeur d’œufs de table doit avoir une autorisation d’importation délivrée par la Direction de l’Élevage. Ainsi, il les a invités à se conformer aux dispositions de l’arrêté interministériel N°2005-3889/MAEP/MICPE/MEF/MSP/DC/SGM/DE du 13 décembre 2005 portant interdiction temporaire d’importation, de distribution et de transit de volailles, parties et abats de volailles congelés, poussins d’un jour, œufs et aliments de bétail en provenance des pays infectés par la grippe aviaire.

Toute infraction ou tentative d’infraction aux dispositions de cet arrêté, indiquent les conférenciers, est punie et les corps de contrôle à divers niveaux ont été instruits aux fins de redoubler de vigilance dans l’application des différents textes cités aussi bien aux frontières que sur toute l’étendue du territoire national.