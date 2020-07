Bénin – Soutien à la riposte contre la Covid-19: le secteur éducatif appuyé par la France

Dans le cadre de la riposte contre la propagation de la Covid-19, le Bénin vient encore de bénéficier de l’accompagnement de la France. Cette fois-ci, c’est le secteur de l’éducation qui est impacté par diverses actions et contributions, accordées par ce partenaire traditionnel.

Le secteur de l’éducation vient d’avoir un accompagnement de la France, dans le cadre de la lutte engagée par les autorités contre la propagation de la Covid-19. Cet appui vient d’une action conjointe de l’ambassade de la France et de l’agence française de développement.

Les deux sous-secteurs de l’éducation, à savoir le sous-secteur de l’enseignement maternel et primaire et celui de l’enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, sont les principaux bénéficiaires de cette générosité.

Cet accompagnement de la France passe par la réalisation de divers projets dans plusieurs établissements, pour permettre aux acteurs du système éducatif de faire efficacement face à la propagation du coronavirus.

Pour l’ambassadrice de France au Bénin, qui a participé à la cérémonie, « avec ces projets concrets auprès de la communauté éducative, la France poursuit son engagement à se tenir aux côtés du Bénin, pour faire face aux enjeux, induits par une crise sanitaire inédite à l’échelle mondiale ».