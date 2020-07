Bénin: Sévérin Adjovi tacle subtilement Patrice Talon, après sa condamnation

L’ancien Maire de la ville de Ouidah a été condamné à 7 ans de prison et une amende de 500 millions FCFA, dans une affaire de fraudes fiscales, escroquerie et blanchiment de capitaux. Dans une sortie médiatique, après la condamnation, il a lancé un message à l’endroit du président, Patrice Talon.

Sévérin Adjovi n’est pas d’accord avec sa condamnation. Il se dit victime d’une manœuvre politique et semble accuser le pouvoir en place. Il indexe le président, Patrice Talon, et lui adresse un massage.

« Il faut qu’il sache que, ça ne se fait pas, ce qu’il est en train de faire », Sévérin Adjovi.

Pour Sévérin Adjovi, il n’est pas question d’affronter le président de la République. Il n’a, d’ailleurs, pas exclu la possibilité de le soutenir s’il devrait revenir pour un second mandat. « C’est possible que je soutienne Patrice Talon. Que les gens ne se fasse pas d’illusion. On a beau dire, c’est mon frère. Je ne peux pas le rejeter », a-t-il déclaré.