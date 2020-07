Bénin: Sévérin Adjovi condamné à 7 ans de prison ferme pour escroquerie

Sévérin Adjovi, ancien maire de la ville de Ouidah est condamné à 7 ans de prison ferme par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet). Il a été reconnu coupable dans une affaire de fraudes fiscales, escroquerie et blanchiment de capitaux.

Dans un dossier opposant les sociétés Etisalat et Telecel Bénin, de même que l’État béninois, la Criet condamne l’ancien maire de Ouidah. Selon le compte rendu du procès rapporté par La Nation, Sévérin Adjovi a écopé d’une peine privative de 7 ans de prison ferme. Il est aussi condamné à payer une somme de 500 millions FCFA et 200 millions à titre de dommages et intérêts à Etisalat et à Telecel Bénin. Il payera également une somme de plus de 6 millions à l’Etat béninois.

Absent lors du procès, il a été condamné par défaut. Un mandat d’arrêt interninternational été donc décerné contre lui.