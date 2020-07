Bénin: Sèssimè en featuring avec l’actrice nigériane Omawumi (photo)

Le lundi 20 juillet 2020, la chanteuse béninoise Sessimè a annoncé sur sa page Facebook, la sortie d’un nouveau single. Il s’agit d’un featuring avec la diva de la musique nigériane Omawumi.

Diyo (change), c’est le titre de la prochaine chanson de Sessimè dont le lancement est annoncé pour le vendredi 24 juillet 2020. « Tout le monde a droit au bonheur et au succès. Et nul n’a le droit de détruire ceux des autres. Le but de l’existence ne peut être en aucun cas de faire souffrir son prochain. Il nous faut absolument changer de mentalité. Aimons-nous vivants❤️ », a écrit Sessimè sur Facebook en légende d’une affiche illustrant le duo qu’elle forme avec Omawumi.

Dans ce nouveau single, Sesimè est en featuring avec Omawumi Megbele, nigériane, artiste chanteuse et actrice de Nollywood. Elle fait également partie de la campagne Rise with the Energy of Afric.