Bénin – Riposte contre la Covid-19: les professionnels des médias félicités

Selon le gouvernement, la portée de l’action de l’Etat est la résultante, d’une part, de la pertinence de la stratégie de riposte mise en place par le gouvernement , et, d’autre part, de l’efficacité des campagnes de sensibilisation et d’information, déployées avec la contribution des professionnels des médias, et autres spécialistes en communication, secteurs public et privé confondus.