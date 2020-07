Bénin: réaction de Paul Hounkpè après l’invalidation d’un siège des FCBE à Parakou

La Cour suprême a invalidé le jeudi 16 juillet un siège du parti Forces Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE) au sein du Conseil municipal de Parakou. Paul Hounkpè, premier responsable des FCBE s’est prononcé sur cette décision de la Cour qui risque de faire perdre le contrôle de a Mairie au parti.

Le parti FCBE n’a pas encore perdu la Mairie de Parakou malgré la décision de la Cour suprême. C’est ce que pense Paul Hounkpè qui rassure des stratégies en vue pour maintenir le poste de Maire dans le giron des FCBE. « Nous sommes suffisamment mûrs pour ne pas nous laisser terrasser par une décision de ce genre (…) nous n’avons pas peur », a-t-il déclaré dans une interview.

A en croire Paul Hounkpè, Secrétaire exécutif national (Sen) des FCBE; les instances du parti vont se réunir pour définir les stratégies à employer dans le cadre de la reprise de l’élection du Maire et ses adjoints. « Le bureau politique va se réunir, nous aurons notre stratégie pour ne pas perdre Parakou ” a-t-il laissé. Selon Paul Hounkpè, les FCBE n’ont encore rien perdu et tiennent toujours les cartes.

Que retenir de la décision de la Cour suprême?

La décision de la Cour suprême qui remet tout à plat à la Mairie de Parakou a surpris plus d’un. Le parti FCBE et même ses concurrents politiques ne s’attendaient visiblement pas à une telle sentence. En effet, suite à un recours déposé contre l’élection du Conseiller FCBE, Ousmane Traoré, la Cour a décidé d’invalider non seulement le siège de l’intéressé; mais elle s’est aussi opposée à l’installation de son suppléant.

Réduisant à 32 le nombre total d’élu au sein du Conseil municipal de Parakou, la Cour exige sous quinzaine la reprise de l’élection du Maire et ses adjoints. Malheureusement pour les FCBE, elles perdent la majorité absolue et ne peuvent donc plus automatiquement désigner le Maire et ses adjoints.

Selon le Code électoral, l’Union Progressiste (UP), le Bloc Républicain (BR) et les FCBE devront s’entendre sur la base d’un accord de gouvernance locale pour la désignation de l’exécutif municipal. A défaut de cet accord, chaque parti est en mesure de présenter ses candidats aux différents postes. Le parti dont les candidats obtiendraient le plus grand nombre de voix sera donc déclaré vainqueur.