Bénin – Présidentielle 2021: l’intrigant message de Narcisse Tomety à la jeunesse

Le Bénin prouvera-t-il encore au monde qu’il est le pays de toutes les possibilités? C’est la question que l’on est en droit de se poser, face au contexte politique actuel, à quelque mois de la présidentielle de 2021. Mais cette question, le Pr Simon Narcisse Tomety semble l’avoir résolue.

Inexorablement, le mandat de l’actuel président de la République tend vers sa fin. Mais, à moins de 10 mois de l’élection présidentielle de 2021, il faut être un devin pour savoir ce qui se profile à l’horizon. Alors que tout semble être verrouillé et la candidature d’un acteur politique de l’opposition reste plus qu’une incertitude, le professeur Simon Narcisse Tomety promet de dévoiler pour bientôt le prochain président de la république.

Dans une adresse, pour le moins « intrigante », l’ancien directeur général de l’école de la nouvelle conscience semble être dans le secret des dieux, pour le dénouement de l’élection présidentielle de 2021. « Jeunesse, prenez très au sérieux votre mobilisation. Je vais vous livrer le nom de notre prochain président de la République« , lance-t-il à la jeunesse.

Qui est cet homme mystérieux, qui est déjà perçu comme le prochain président de la République? Est-ce l’actuel locataire du palais de la Marina, le président Patrice Talon, est ce quelques citoyens, qui, timidement, donnent l’impression qu’ils sont intéressés par la course? Rien de précis pour le moment dans le message du professeur, qui nous invite à la patience et appelle la jeunesse à la mobilisation.

La question du parrainage, le nœud gordien ?

A quelques mois de l’élection présidentielle au Bénin, tout le débat politique se focalise autour du principe de « parrainage », inséré dans le code électoral. Beaucoup y trouve « un nouveau certificat de conformité« , qui n’aura, pour effet, que d’exclure de potentiels candidats de l’opposition.

Des voix se font, de plus en plus, entendre pour exiger la suppression de ce principe, afin d’ouvrir le jeu démocratique et permettre aux partis politiques de l’opposition de présenter des candidats.

Avec le schéma actuel, de quelle manière le prochain président, que le professeur Simon Narcisse Tomety se prépare à nous dévoiler, le nom pourrait-il être candidat s’il n’est pas porté par l’un des deux blocs proches du président de la République.

Il est vrai que, parlant du nom du prochain président, le professeur Tomety n’a pas précisé que celui-ci sortirait des entrailles de l’opposition. Ce prochain président peut donc être un homme de la mouvance, cela peut être même l’actuel président de la République. En tout cas, tout reste possible, car le Bénin est le pays des « impossibilités ».