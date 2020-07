Bénin – Présidentielle 2021: les représentants du Parlement au Cos/Lépi bientôt connus

Dans le cadre de l’actualisation du fichier électoral pour le compte de la présidentielle de 2021, les représentants des députés au sein du Cos/Lépi seront connus probablement le lundi 20 juillet. Sauf retournement de dernières minutes, ce point sera vidé, lors de la session extraordinaire, programmée pour ce jour, à la demande de 55 députés.

Le Cos/Lépi est composé de onze (11) membres, désignés comme suit :

Les députés sont désignés chaque année pendant la période de mise à jour, à savoir du 1erjuillet au 31 janvier.

En tout état de cause, aucun député ne peut siéger plus de deux (02) fois dans le Conseil d’orientation et de supervision au cours d’une même législature.