Bénin – Présidentielle 2021: «Il faut que le président Talon revienne», Sedami Médégan Fagla

Sur l’émission « Ma Part de Vérité » de Golfe Tv, ce dimanche 19 juillet 2020, la parlementaire Sedami Médégan Fagla s’est prononcée sur la candidature du président Patrice Talon. Le Chef de l’Etat doit-il briguer un second mandat? La députée a donné son avis sur la question.

La députée Sedami Médégan Fagla de l’Union Progressiste (UP) souhaite que le président Patrice Talon brique un second mandat. A l’en croire, c’est le souhait de la plupart des citoyens, au vu des avancées notables connues par le Bénin depuis 2016. « En tant que citoyenne, je vais avoir la faiblesse de vous le dire. Il faut que le président Talon revienne. Il doit revenir. Les citoyens béninois l’attendent », a-t-elle déclaré.

Selon elle, sous la conduite du président Patrice Talon, le Bénin se développe à un rythme impressionnant. C’est donc pour maintenir cette dynamique dans la durée qu’elle souhaite que le Chef de l’Etat fasse un second mandat. Il est important de souligner qu’à quelques mois de la présidentielle, le président Patrice Talon lui-même n’a pas encore avisé sur sa candidature. Son avis sur la question a plutôt varié.

De la promesse du mandat unique au conditionnement de sa candidature…

La question de la candidature du président Patrice Talon en 2021 a connu une évolution spectaculaire, ces trois dernières années. En effet, Patrice Talon avait martelé à sa prise de fonction qu’il fera un mandat unique à la tête du Bénin. « Je ferai de mon mandat unique, une exigence morale en exerçant le pouvoir d’Etat avec dignité et simplicité », avait-il déclaré.

Quelques temps après, il l’a encore martelé face à la presse. « Je voudrais que tout le monde soit sûr et certain d’une chose. Si par extraordinaire, le mandat unique, cette réforme ne passait pas; à titre personnel je ferai le mandat unique pour montrer à mes concitoyens que j’y crois fermement et que, en 5 ans, on peut faire le job et laisser la tâche à d’autres personnes », avait-il répondu au journaliste André Dossa.