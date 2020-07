Bénin – Palais des gouverneurs: la loi de règlement définitif du budget 2017 votée

Au cours de la session plénière de ce mardi 21 Juillet 2020, la représentation nationale s’est penchée sur l’examen et l’adoption de la loi n°2020-21 portant loi de règlement définitif du budget de l’Etat gestion 2017.

Avant l’adoption de la n°2020-21 portant loi de règlement définitif du budget de l’Etat gestion 2017, un rapport d’examen en commission a été exposé aux parlementaires en présence du ministre de l’économie et des finances, Monsieur Romuald Wadagni.

La commission des finances présidée pour l’occasion par l’honorable Gérard Gbénonchi a présenté les conditions dans lesquelles le Budget de l’Etat gestion 2017, a été exécuté et les différents soldes obtenus.

Précisons que la loi de règlement figure dans une combinaison de 3 types de loi, dont la loi de finances initiale et la loi rectificative. Ainsi, à la fin de chaque exercice budgétaire, la loi de règlement définitif arrête le montant définitif des dépenses et des recettes de l’État et le résultat financier qui en découle. Par ailleurs, elle décrit les opérations de trésorerie et ratifie les opérations réglementaires ayant affecté l’exécution du budget.

Une session sollicitée par le chef de l’Etat