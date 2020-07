Bénin: message de condoléance de Vlavonou suite au décès d’Amadou Gon Coulibaly

Dans une réaction publiée sur sa Page Facebook, le président de l’assemblée nationale du Bénin, Louis Vlavonou, exprime sa compassion à la famille d’Amadou Gon Coulibaly, premier ministre ivoirien, décédé, ce mercredi 8 juillet 2020.

A la suite du chef de l’Etat du Bénin, qui a marqué sa solidarité au peuple ivoirien, qui a perdu, dans la soiré d’hier, son premier ministre, le président de l’assemblée nationale du Bénin, Louis Vlavonou, a également, à travers un post sur sa page Facebook, exprimé sa compassion à la famille du disparu.

« J’ai reçu avec beaucoup de tristesse la nouvelle du décès du Premier Ministre, Amadou Gon Coulibaly, Chef du Gouvernement ivoirien, qui a pourtant pris part au Conseil des Ministres de ce mercredi 8 juillet 2020« , lit-on dans la publication de la deuxième personnalité de l’Etat béninois.

Au nom de l’institution qu’il préside et en son nom personnel, il salue la mémoire de l’homme d’Etat qu’il fut et exprime sa compassion à sa famille, au gouvernement de la Cote-d’Ivoire ainsi qu’à tous les pays frères et amis de la Côte-d’Ivoire.