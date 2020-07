Bénin – LNB: Gaston Zossou clarifie le prélèvement de 15% sur le gain des parieurs

Depuis quelques jours, la Loterie Nationale du Bénin a annoncé le prélèvement d’une taxe estimée à 15% sur le gain de ses parieurs. L’annonce de cette mesure fiscale suscite des réactions dans l’opinion, notamment au sein des parieurs. Face aux inquiétudes, le Directeur général de la LNB apporte des clarifications et rassure.

Le prélèvement de 15% sur les gains des parieurs n’est pas une invention de la LNB. Selon Gaston Zossou, il s’agit d’une mesure fiscale qui résulte de la loi des finances votée en 2017 au Bénin. Cette taxation est indiquée au niveau de l’article 194 nouveau du Code général des impôts. A en croire le Directeur de la LNB, la mesure aurait dû être mise en application depuis 2017 pour tous les produits de sa structure; mais il a fallu faire quelques réajustement d’abord.

Le prélèvement des 15% était déjà en expérimentation avec le PMU (course de chevaux). A présent, la LNB est prête pour appliquer cette taxation sur les gains des parieurs de l’ensemble de ses produits. Gaston Zossou comprend les réactions des parieurs; mais les invite à la compréhension et au sens du partage. « Gagner, c’est une grâce. Et partager, c’est un surplus de grâce », a-t-il déclaré.