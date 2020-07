Bénin: les assurances de Habib Ahandéssi après son test au coronavirus

Habib Ahandéssi, président du Mouvement socialiste Révolutionnaire et président d’honneur de l’ONG La voix des Etudiants, a annoncé, le mardi 07 juillet 2020, qui’il était un cas suspect de Coronavirus.

Présentant les symptôme!es d’un cas suspect de coronavirus, Habib Ahandéssi, connu comme jeune opposant et membre du parti USL, a alerté ses proches sur sa page Facebook. A en croire sa publication, qui a été supprimée du réseaux social, il présentait des symptômes comme la perte de l’odorat, la fièvre, la toux sèche, la fatigue et des maux de tête. « Je n’ai pas encore la Covid-19, j’ai eu des symptômes qui m’ont poussé à aller faire le test. C’est tout. Le premier test est négatif. Et j’attends le résultat du deuxième », a-t-il expliqué.

Mais plus de peur que mal, Habib Ahandéssi n’est pas positif au coronavirus. Comme pour rassurer ses proches, Habib Ahandéssi a indiqué, ce jeudi 09 juillet, sur le même réseau social, que son test PCR était négatif. « Deuxième test Covid-19, négatif. Merci à tous ceux qui se préoccupent de ma santé et m’appellent chaque jour ». Aussi a-t-il fait un clin d’œil à Sabi Sira Korogone, Célestine ZANOU et à tous les étudiants qui s’inquiétaient pour sa santé.