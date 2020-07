Bénin: Léhady Soglo relaxé au bénéfice de doute pour détournement de deniers publics

En exil, depuis près de 02 ans, Léhady Soglo a été jugé dans l’affaire de malversations financières, qui l’a conduit hors du pays. Selon le verdict de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet), l’ancien maire de Cotonou est condamné pour abus de fonction et relaxé pour les faits de détournements de deniers publics.

Accusé d’abus de fonction et de détournement de deniers publics, l’ancien maire de la ville de Cotonou est finalement reconnu coupable d’abus de fonction et condamné pour ces faits. En ce qui concerne les faits de détournement de deniers publics, Léhady Soglo a été relaxé, au bénéfice du doute.

Statuant en matière correctionnelle et par défaut, la CRIET condamne Léhady Soglo à 10 ans de prison ferme, une amende de 5 millions et 267,005 millions FCFA à titre de dommages et intérêts avec mandat d’arrêt pour abus de fonction. Plusieurs autres accusés sont aussi condamnés dans cette affaire. Le dossier avait défrayé la chronique et mis en opposition le couple Soglo et le régime en place.