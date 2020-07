Bénin: Léhady Soglo condamné à 10 ans de prison ferme par la Criet pour abus de fonction

L’ancien maire de Cotonou est enfin fixé sur son sort dans le dossier de malversations financières à la municipalité de Cotonou. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) a vidé ce dossier en condamnant Léhady Soglo à 10 ans de prison ferme et 5 millions FCFA d’amende.

Reconnu coupable pour abus de fonction, Léhady Soglo écope de 10 ans de prison ferme, 5 millions FCFA d’amende. Selon La Nation, Il est aussi condamné au payement de la somme de 267,005 millions FCFA à titre de dommages et intérêts. Il faut souligner que Léhady Soglo, fils de l’ancien président Nicephore Soglo a été relaxé au bénéfice du doute pour des faits de détournement de dernier publics et de corruption dans la passation des marchés publics. En exil depuis plus d’un an, il a été condamné par défaut .

Plus de détails à venir..