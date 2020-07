Bénin: le régisseur du Cos-Lépi porté disparu suite à un audit

Attendu devant la Brigade économique et financière (BEF), le régisseur du Conseil d’orientation et de supervision de la Liste électorale permanente informatisée (Cos-Lépi) est porté disparu. Des soupçons de malversations pèsent sur sa personne.

Où est passé le régisseur du Conseil d’orientation et de supervision de la Liste électorale permanente informatisée (Cos-Lépi)? C’est la question que beaucoup de personnes se posent, depuis que le ministère de l’économie et des finances a commandité un audit, pour fouiner un peu dans la gestion financière de la structure. A la suite de cette opération, des auditeurs de l’inspection générale de l’Etat et de la Brigade économique et financière, assistés d’un huissier de justice, sont mandatés pour faire des vérifications sur des pièces comptables.

Ne s’étant pas préparé à cette vérification, le régisseur leur aurait demandé de revenir, quelques heures plus tard, le temps de rassembler et de mettre à disposition, toutes les pièces comptables. Mais, depuis le 8 juillet dernier, il est porté disparu et reste injoignable.

Pour le moment, il est difficile de se prononcer sur le montant, qui serait utilisé à d’autres fins ou détourné du compte du Cos-Lépi. Les éléments de la Brigade économique et financière et ceux de l’inspection général des finances ont perquisitionné le bureau du régisseur, certainement, en cavale à la vue d’un huissier de justice.