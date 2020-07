Bénin: le nouveau « single Covid-19 » de la diva Sessimè après sa guérison (Vidéo)

Bidossessi Christelle Guédou est totalement guérie de la Covid-19. C’est par l’interprétation d’un chant populaire qu’elle l’a fait savoir, mercredi 15 juillet 2020, sur sa page Facebook.

Dans un touchant témoignage, ce mercredi 15 juillet, Sessimè, testée positive à la Covid-19, a révélé son quotidien dans ce temps de détresse. Si la chanteuse ne s’en revient pas des « charges » qu’elle a subies sur les réseaux sociaux, pendant cette période, elle n’a toutefois pas perdu sa joie.

C’est avec un beau sourire qu’elle a interprété ce chant populaire avec une touche FanaFanaLady, pour remercier Dieu de l’avoir secourue. Ce « single Covid-19 » est la preuve que l’artiste reste toujours attachée à Dieu et sereine, malgré la tempête. Savourez alors !!!

Rappelons que l’artiste est été malade de la Covid-19; et dans la même période, par un concours de circonstance, elle a été la cible de critiques, parfois acerbes, suite à des publications de clichés sur les réseaux sociaux. « Quand vous-vous acharnez contre les gens et quand vous apprenez que certaines personnes sont décédées, sachez que vous êtes à base de leur décès. Sachez que vous êtes coupables, vous êtes des assassins. Tous ceux qui chargent, tous ceux qui attaquent, tous ceux qui insultent, vous êtes des assassins, vous êtes des coupables, vous êtes des meurtriers », a déclaré celle qui a été la Meilleure artiste de l’année au « BENIN TOP 10 AWARDS 2019 ».

Partageant le cauchemar qu’elle a traversé, durant ces 3 dernières semaines, où elle a affronté la mort, Sessimè ajoute : « Vous vous acharnez contre les gens sans savoir que les gens vivent des situations tellement difficiles et ont juste besoin de prières, d’amour, de positivités. Vous m’avez tellement chargée et si on pouvait mourir d’insultes, je serai déjà décédée. » a-t-elle dit, à travers son direct sur sa Page Facebook.