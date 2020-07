Bénin: le nouveau Maire de Cotonou, Luc Atrokpo, « très malade »

Depuis son investiture le 09 juin 2020 , le Maire de Cotonou, Luc Atrokpo est absent sur la scène. Cette longue absence serait liée à son état de santé.

En effet, depuis quelques jours, le nouveau Maire de la ville de Cotonou n’est plus au mieux de sa forme. Sa joie et son enthousiasme d’avoir été porté au sommet de la gestion municipale n’ont pas duré assez longtemps. Et pour cause, sa santé a été fragilisée après qu’il a eu un malaise cardio-vasculaire.

Des sources de Bénin Web Tv informent que le Maire Luc Atrokpo est « très malade ». Quelques jours seulement après sa prise de fonction, il a été victime d’une hémiplégie faciale gauche, une crise qui engendre la paralysie d’un côté ou de l’autre, selon un axe vertical en raison de l’existence d’un nerf facial pour la moitié gauche du visage et un autre pour la moitié droite. Même si la vie du maire n’est pas menacée, l’édile de la ville de Cotonou serait tout de même dans une situation critique. Selon les mêmes sources, Luc Atropko depuis le vendredi 10 juillet est désormais hors du territoire national, plus précisément en France pour recevoir les soins appropriés.

Raoul Romain Randyx Ahouandjinou, premier adjoint au maire est désormais aux commandes de la ville capitale. Cela fait suite à un arrêté préfectoral signé par Jean Claude Codjia, préfet du département de l’Atlantique et intérimaire de celui du Littoral.

Son entourage sous le choc

Élu conseiller municipal sur la liste de l’Union Progressiste, Luc Atrokpo a dû faire face à une rude concurrence pour être porté à la tête de la Mairie; d’ailleurs, il a fallu la relecture du Code électoral pour qu’il soit désigné Maire de Cotonou. Sa situation actuelle est donc très surprenante pour son entourage qui se dit surpris par le timing et la succession des événements, vue la force et l’énergie dont Luc Atrokpo faisait montre lors des campagnes et au tout début de son mandat. Et aussi, ajouté le fait qu’en dehors du Maire lui-même, d’autres membres très proches de sa famille sont également dans un état de santé critique.

Luc Atrokpo ou l’édifice de Cotonou…

Le mardi 09 juin 2020, Luc Atrokpo, nouvel édile de Cotonou, homme d’expérience très averti des questions de décentralisation avait décliné ses priorités pour la capitale économique du Bénin. Maire de la ville carrefour Bohicon pendant plus de 14 ans, président de l’Union des communes du Zou (Ucoz) et président de l’association nationale des communes du Bénin (Ancb), Luc Sètondji Atrokpo n’a plus rien à prouver. Pour cette 4e mandature de la décentralisation, son pragmatisme et sa compétence ont milité en sa faveur pour être plébiscité par son parti, l’union progressiste pour impulser à Cotonou le développement tant attendu.

«Chacun de nous doit honorer son mandat de sorte que nous puissions trouver des solutions concrètes et appropriées aux attentes légitimes des populations de la ville de Cotonou », avait rassuré Luc Atrokpo dans son discours d’investiture. Pour lui, que ce soit l’assainissement, l’administration, les services sociaux, la santé, l’éducation, la culture, le sport, les services marchands, les gares routières, la diplomatie municipale, aucun secteur ne sera épargné dans son vaste programme d’action municipale.

Pour y parvenir, Luc Atrokpo disait vouloir compter sur le dévouement du personnel et la collaboration des forces sociales de la Municipalité. Vivement qu’il recouvre sa santé pour remplir cette nouvelle page qui s’ouvre pour la ville de Cotonou. Aux dernières nouvelles, un arrêté préfectorale invite le premier adjoint au maire à assurer son intérim.