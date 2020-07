Bénin: le gouvernement va renforcer les mesures de protection civile contre les inondations

Le gouvernement annonce le renforcement des mesures de protection civile contre les inondations en 2021. Ces mesures sont annoncées suite aux prévisions inquiétantes de l’Agence nationale de Météorologie.

Selon les prévisions pluviométriques, les quantités d’eau de pluie attendues cette année seront supérieures à la moyenne de la période 1981 à 2010, dernière année de référence en matière de gravité des catastrophes liées aux inondations. C’est pourquoi le gouvernement veut déployer les grands moyens pour la protection des populations.

Les inondations, sur fond de la Covid-19 mérite que les mesures de protection soient renforcées au niveau l’Agence nationale de la Protection civile. « C’est pourquoi, le Conseil a approuvé la présente communication et instruit le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique à l’effet de mettre en œuvre toutes les mesures de prévention et de réponse aux inondations ».