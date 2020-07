Bénin: la SONACOP procède au licenciement collectif de son personnel

Secouée par une crise financière depuis plusieurs années, la Société nationale de commercialisation des produits pétroliers (SONACOP) vient de poser un acte qui illustre sa situation. La société a en effet procédé au licenciement collectif de son personnel.

Les agents de la SONACOP sont désormais livrés au chômage. Ils ont été informés de leur licenciement collectif par l’administrateur provisoire choisi depuis quelques mois par le gouvernement. Selon le site d’informations La Nouvelle Tribune, les agents ont été congédiés et la question de leurs droits renvoyés à plus tard. Et comme si ça ne suffisait pas, les agents ont été surpris d’apprendre que le traitement de leurs droits se fera avec les nouvelles dispositions sur l’embauche, car la convention de la SONACOP leur donnerait trop de droits.

Ce licenciement collectif décidé par l’administration provisoire s’inscrit dans le cadre de la liquidation de cette société d’État. En effet, le gouvernement avait annoncé la mise en oeuvre d’un plan de restructuration de la société. D’où la nomination d’un administrateur provisoire pour conduire le processus.

Aujourd’hui, des questions subsistent quuant à l’avenir de la SONACOP. Sera-t-elle définitivement confiée à un privé? Va-t-elle fermer ? Ce qui est sûr et certains, le mode de fonctionnement et de gestion de la cette société ne sera plus les mêmes.