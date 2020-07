Bénin: la sélection des enseignants d’anglais lancée par Salimane karimou

Le ministre de l’enseignement maternel et primaire, Salimane Karimou, lance, dans le cadre de la reprise de la nouvelle année scolaire et académique, la sélection des enseignants d’anglais.

Par une note de service en date du 22 Juillet et signée du directeur de cabinet du ministre des enseignements maternel et primaire, il est procédé au lancement du recrutement des enseignants d’anglais.

L’appel est lancé à l’endroit des instituteurs, instituteurs adjoints et directeurs d’écoles maternelles et primaires publiques en situation de classe et qui désirent enseigner la langue anglaise.

Selon la note de service, les aspirants à cet avis d’appel à candidature doivent être titulaires d’un DUEL, d’une licence, d’une maîtrise d’anglais ou de tout autre diplôme équivalent. Les dossiers de candidature, précise la note de service, doivent parvenir au plus tard le 5 Août 2020, délai de rigueur, au secrétariat de la direction de l’Inspection et de l’Innovation pédagogique.

Les directeurs départementaux et les chefs de région pédagogique sont instruits dans ce cadre, de faire les diligences nécessaires pour faire parvenir dans le délai, les dossiers des enseignants exerçant sous leur autorité.

Les dossiers de candidature doivent contenir un acte de naissance légalisé, une attestation de présence au poste datant de moins de trois mois, une copie légalisée des diplômes (professionnel et académique d’anglais), un certificat de visite et de contre-visite et de non-bégaiement et une attestation de première prise de service.

Introduction de l’anglais dans le primaire, l’une des réformes de la rupture

C’est au cours du conseil des ministres en sa séance du 02 Août 2017, que le gouvernement du président patrice talon a décidé de l’introduction de l’anglais dans le système éducatif béninois dès les cours primaires, depuis la rentrée scolaire 2017-2018.

L’opération a débuté par une phase pilote, pour laquelle 216 écoles réparties dans 36 zones académiques à raison de 3 zones par département, ont été retenues par le Gouvernement, d’après Justin Wadjèto, directeur de cabinet du ministère de l’enseignement primaire, reçu sur la radio nationale.

Un test de recrutement fut organisé le mercredi 16 Août 2017 pour la sélection des enseignants. Après leur recrutement, ils ont subi un recyclage avant d’être envoyés dans les salles de classe. Précisons que l’oralité est priorisée pour les trois premières années (du CI au CE1) tandis que l’écriture est introduite à partir du CE2.