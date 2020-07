Bénin: la sécurité des personnes et des biens, une priorité pour Rufino d’Almeida

Le nouveau maire de la Commune de Bohicon, Rufino d’Almeida, a tenu, dans l’après-midi de ce jeudi 2 juillet 2020, une séance de travail avec le commissaire central et les commissaires des arrondissements de la ville carrefour. L’objectif de cette rencontre est d’œuvrer au renforcement de la sécurité des administrés.

Le Maire Rufino d’Almeida prend très au sérieux la sécurité de ses administrés. Quelques semaines après son installation, il a tenu une séance de travail avec le commissaire central et les commissaires des arrondissements de la ville carrefour.

La séance, qui s’est tenue dans les locaux de l’hôtel de ville de Bohicon, a permis, à l’autorité communale, de définir, avec les responsables chargés de la sécurité, le dispositif à mettre en oeuvre pour renforcer la sécurité des administrés.

Pour l’édile de Bohicon, le développement d’une ville passe nécessairement par la sécurité des personnes et des biens. Et c’est ce défi qu’il souhaite que les hommes en uniforme l’aident à relever. Ceux-ci ne se sont pas faits prier et se sont donc engagés à accompagner le maire dans sa mission, en renforçant les dispositifs sécuritaires de la ville.