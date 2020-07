Bénin: la fille de l’ancien DG Soneb, David Babalola décédée dans un accident

En prison depuis 2017 pour un dossier de malversation, l’ancien directeur général de la société nationale des eaux du Bénin (soneb) a perdu sa fille tôt ce dimanche 19 Juillet 2020 dans un accident de circulation.

La fille de l’ancien directeur général de la soneb, David Babalola est décédée tôt le dimanche 19 Juillet dans un accident de circulation survenu à Akpakpa, un quartier de la commune de Cotonou. Etudiante en Imagerie Médicale à l’Université d’Abomey Calavi, la jeune fille revenait d’une surprise partie avec des amies quand l’accident est survenu. Le véhicule qui les transportait a cogné un arbre suite à une mauvaise manœuvre.

Deux personnes sont décédées sous le coup dont la fille du directeur David Babalola détenu en prison depuis 2017 dans un dossier de mauvaise gestion. Les quatre autres occupants du véhicule sont grièvement blessés.

10 ans de prison ferme

Pour rappel, David BABALOLA, ancien directeur général de la société nationale d’eau du Bénin (soneb) purge actuellement une peine d’emprisonnement de 10 ans. Il est accusé d’avoir produit de fausses quittances afin de justifier le reversement au fisc de quelques 289 millions de FCFA de frais de Tva.

Le tribunal de première instance de Cotonou lors de l’audience du mardi 12 juin l’avait condamné, à 36 mois de prison ferme et une amende d’un million de FCFA, et 400 millions de dommages et intérêts. David Babalola s’est pourvu en appel après sa condamnation par le tribunal de première instance de Cotonou. La CRIET a saisi le dossier et a rendu un verdict salé, transformant la condamnation de trois ans de prison à dix ans de prison.