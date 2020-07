Bénin: important communiqué de la SONEB aux consommateurs

A travers un communiqué en date de ce lundi 6 Juillet 2020, la direction de la société nationale des eaux du Bénin (SONEB) informe son aimable clientèle que la fourniture d’eau sera perturbée tout au long de la journée de ce mardi 7 Juillet 2020.

En raison des travaux d’entretien et de dépannage programmés par la la société béninoise de l’énergie électrique (SBEE) sur le poste de répartition de la sous-tension de Maria-gleta, ce mardi 07 juillet 2020, la SONEB informe son aimable clientèle que la fourniture de l’eau potable aux populations de toute la ville de Cotonou, de tous les quartiers des arrondissements de Godomey, de Calavi et environs, connaîtra des perturbations.

Les consommateurs de la SONEB de ces zones sont donc priés de faire des réserves d »eau le temps que durera ces travaux d’entretien et de dépannage. La société nationale des eaux du Bénin rassure néanmoins les consommateurs que les groupes électrogènes et l’énergie d’appoint de la société seront mis en service et à contribution pour assurer un service minimum.

La Direction Départementale de la SONEB Atlantique/Littoral présente aux abonnés ses excuses pour les désagréments qui surviendraient du fait de cette situation indépendante de sa volonté et les rassure du rétablissement de la pression dès la normalisation de la situation; précise le communiqué.