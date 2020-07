Bénin – Fête de l’igname: la commune de Pobè sacrifie à la tradition!

L’édition 2020 de la fête de l’igname à Pobè a eu lieu ce vendredi 24 juillet 2020. Comme d’habitude, la célébration s’est déroulée à « Okpo », le sanctuaire de « Ohundo », fétiche de Pobè, en présence de sa majesté le roi Éléchi Adégbôla Adékiwô.

Au Bénin, la tradition accorde une certaine importance à l’Igname, un tubercule exotique et riche en plusieurs substances nutritives. Intégrée dans la culture béninoise depuis des lustres, elle est fêtée du nord au sud du pays par les différents groupes socioculturels qui en cultivent. Ce vendredi 24 juillet 2020, la commune de Pobè a sacrifié à la tradition. Elle a célébré sous l’égide de sa majesté le roi Éléchi Adégbôla Adékiwô de Pobè, la fête d’Ogbodo (l’appellation de l’Igname dès sa première ou nouvelle apparition) « qui est la plus grande réjouissance populaire au cours de laquelle on présente la nouvelle igname à Olongo, le principal dieu de la communauté Anago ».

La valorisation de l’Igname et des anciens rythmes ont été au centre de cette célébration qui a connu la participation de plusieurs autorités politico-administratives de la commune. Pour rappel, la consommation d’Igname est interdite à toutes les filles et fils de Pobè, avant la première cérémonie officielle de sortie de ce tubercule par les adeptes et dignitaires du culte ohundo de Pobè.

En Afrique, la fête de l’Igname remonterait à la pratique des rituels solaires datant de la préhistoire. Elle consiste à présenter au grand chef l’igname nouvelle, selon un rituel sacré. Ensuite, on bénit les ignames, on les cuisine et on les partage entre les clans.