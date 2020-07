Bénin – Examens nationaux: la FBACU adresse ses félicitations au gouvernement TALON

Dans le contexte de crise sanitaire mondiale liée à la Covid-19, où plusieurs pays ont dû suspendre les activités scolaires, voire décréter l’année blanche, le Bénin vient de démontrer, une fois encore, son attachement aux idéaux de l’UNESCO, notamment aux défis de l’éducation. C’est ce que salue la Fédération Béninoise des Associations et Clubs UNESCO (FBACU) pour les efforts consentis par le Gouvernement et son Chef, en vue de la tenue effective des différents examens nationaux.

Le coronavirus semble affecter tous les secteurs, puisque la crise sanitaire mondiale à très tôt favorisé la fermeture des établissements scolaires dans le monde. Cette perturbation du calendrier scolaire a engendré l’annonce de l’année blanche dans certains pays. En république du Bénin, les ministres en charges de l’éducation, ensemble avec le gouvernement et son chef, ont très tôt anticipé en procédant à un réaménagement du calendrier scolaire et académique afin d’éviter une année blanche aux élèves.

La Fédération Béninoise des Associations et Clubs UNESCO (FBACU) se voit satisfaite de cette détermination et félicite le Chef de l’État, Patrice TALON, et son Gouvernement pour leur engagement ainsi que tous les acteurs de l’éducation au Bénin pour leur sens élevé de conscience et de responsabilité dans le respect strict des mesures barrières instaurées pour préserver les candidats au cours des différents examens. « L’Éducation étant le premier besoin d’un peuple après le pain » comme le disait Georges DANTON, la Fédération Béninoise des Associations et Clubs UNESCO (FBACU), éprise des questions de l’éducation au Bénin, encourage les acteurs à tous les niveaux, à œuvrer pour une meilleure éducation des enfants au Bénin.