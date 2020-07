Bénin – Examen du BEPC 2020: les résultats seront connus le 2 août prochain

Démarré, depuis ce lundi 13 juillet 2020, l’examen du Brevet d’études du premier cycle (BEPC) verra tomber ses résultats le 2 août prochain, selon une déclaration du ministre de l’enseignement, Kakpo Mahougnon.

La pandémie de Covid-19 a suscité de l’inquiétude dans l’organisation des examens de fin d’année. Mais le gouvernement de la rupture a tenu le pari de l’organisation. Après le CEP, l’examen du Brevet d’études du premier cycle a commencé, depuis ce lundi 13 juillet 2020, sur l’ensemble du territoire national.

Officiellement lancé au collège d’enseignement général 1 de Pobè, par le ministre de l’enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, Kakpo Mahougnon, les résultats de cette évaluation générale seront connus le 3 août prochain.

En effet, au cours du lancement des épreuves, l’autorité ministérielle a fait savoir que les résultats de cet examen seront connus, déjà le 3 août. Dans cette perspective, Kakpo Mahougnon a également fait savoir, lors d’un entretien, que les résultats seront probablement consultés, via des supports numériques, en conception pour la cause.

Cette numérisation des résultats, indique-t-il, entre en ligne de compte des différentes mesures en cours dans la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus.

Le BEPC 2020 en chiffres

Pour la session de juillet 2020, 149 398 candidats, répartis dans 233 centres sur l’étendue du territoire national, vont à l’assaut du parchemin du Brevet d’études du premier cycle.

Sur les 149 398 candidats, on note 69 287 filles et 80 111 garçons, qui composent, depuis hier, dans un contexte sanitaire difficile, caractérisé par la propagation de la Covid-19. L’effectif est en baisse, cette année, comparativement à l’année dernière. En effet, sur le plan national, on note une baisse estimée à 27,38% .

La composition se déroule dans tous les centres d’examen dans les conditions de respect des gestes barrières. Le port de masque rendu obligatoire avant l’accès aux salles d’examen et la distanciation sociale respectée, grâce à la multiplication des centres de composition.