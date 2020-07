Bénin: en fin de mission, l’ambassadeur du Japon félicite le gouvernement Talon

Lors de la signature des échanges de notes, consacrant le don d’équipements médicaux au Bénin, l’ambassade du Japon près ce pays de l’Afrique de l’ouest, en fin de mission, a reconnu et félicité le gouvernement Talon pour les efforts de développement consentis.

Le mardi 7 juillet 2020, Monsieur Kiyofumi Konishi s’est prononcé sur la gouvernance du président béninois, Patrice Talon. C’était à la faveur de la signature des échanges de notes, consacrant le don d’équipements médicaux, don du Japon pour le Bénin. « Je voudrais exprimer mes sincères félicitations au gouvernement du Bénin pour les efforts au profit du développement du pays« , a laissé entendre le diplomate.

Pour le diplomate nippon, les remarquables efforts du gouvernement ont été concrétisées au plan économique par, entre autres, le maintien de la notation B+, auprès de l’agence américaine « Standard & Poor’s» et la consolidation des relations avec de nombreux pays et institutions internationales, sur le plan diplomatique.

Il en veut, pour exemple, les visites du président de la République, Patrice Talon, du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération et du ministre de l’Économie et des Finances, dans son pays, en 2019.

Les efforts sur le plan politique

Ce n’est pas seulement au niveau économique que le gouvernement de Patrice Talon a performé, indique Kiyofumi Konishi, mais également sur le plan politique.

Il rappelle, dans ce cadre, les nombreuses réformes politiques entamées par le pouvoir, en vue du développement du pays: « Bien qu’il y ait des contestations de la part de l’opposition, je considère que ces réformes sont nécessaires pour l’épanouissement du pays et félicite le gouvernement du Bénin« , a indiqué le diplomate.

Né le 28 juin 1956 à Wakayama, au Japon, Kiyofumi Konishi a présenté ses lettres de créance au chef de l’Etat, Patrice Talon, le lundi 14 novembre 2016. Ainsi, après 44 mois de bons et loyaux services en terre béninoise, l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon près le Bénin quitte Cotonou, avant la fin du mois de juillet 2020, pour le ministère des affaires étrangères du Japon, à Tokyo.