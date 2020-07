Bénin: en détention provisoire, Loth Houénou fixé sur son sort ce mardi

Arrêté le 26 juin 2020 et placé sous mandat de dépôt le 7 juillet, Loth Houénou sera jugé ce mardi 21 juillet 2020. Selon des sources proches du dossier, il est accusé d’avoir « harceler » le Chef de l’Etat par le biais de ses messages diffusés sur les réseaux sociaux.

Libéré de prison il y a seulement quelques semaines, Loth Houénou est de nouveau dans les griffes de la justice et risque une nouvelle condamnation. Il a été interpellé pour des propos jugés « insidieux », tenus sur les réseaux sociaux contre le président de la République.

En effet, libéré après plusieurs mois de prison, suite au dossier l’opposant à Sébastien Ajavon, Loth Houénou n’a pas perdu son habitude sur les réseaux sociaux. Connu pour ses déclarations dans les groupes, le président de l’ex-parti PVR à repris son job. Mais c’est sans compter cette fois-ci avec l’OCRC qui veille désormais au grain.

Loth Houénou, opposant ou mouvancier?

Difficile de situer Loth Houénou sur l’échiquier politique. Ayant fait de l’inconstance sa marque de fabrique, il est de plus en plus moins considéré dans le milieu politique. Avant d’être jeté en prison, Loth Houénou a en un temps record joué à lui seul un rôle d’opposant, mais aussi celui de mouvancier. Lors de son séjour carcéral, il donnait des échos en faveur du régime en place. Et comme par magie, à sa sortie de prison, il tente de se donner une couleur d’opposant et le voilà à nouveau dans les griffes de la justice.