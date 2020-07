Bénin – Drame: un jeune homme de 30 ans retrouvé mort à Kétou

Le corps ensanglanté d’un homme d’une trentaine d’années a été retrouvé, ce dimanche 5 juillet 2020, dans une localité à Kétou, dans le Plateau. Suicide? assassinat? La thèse de l’assassinat semble plus plausible, vu l’état du corps de la victime.

Les drames sociétaux prennent de l’ampleur, de plus en plus, dans le pays. Des suicides, des enlèvements et des actes d’assassinat deviennent récurrents. Après la disparition d’un jeune homme à Sèmè Kpodji et dont le corps a été ensuite retrouvé au cours de la semaine; c’est un autre corps sans vie qui a créé, ce dimanche 5 juillet 2020, la consternation à Kétou, dans le département du Plateau.

En effet, ce dimanche, le corps sans vie d’un jeune, couvert de sang et rangé le long d’une rue, a été retrouvé. Âgé de la trentaine, le jeune homme a été visiblement assassiné et son corps, déposé au bord de la voie.

Alertées de ce drame, les autorités de la ville de Kétou se sont déplacées sur le lieu pour le constat. Difficile de dire actuellement de quoi est mort ce jeune homme. Mais, vu le sang qui a coulé et taché son vêtement au niveau de la poitrine, on peut soupçonner qu’il s’agit d’un cas d’assassinat.